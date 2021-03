Karsdorp sul rinnovo: “Sono davvero felice, è stato importante sentire la fiducia della società”

Il terzino olandese della Roma, Rick Karsdorp, ha commentato così il rinnovo del contratto con la società giallorossa: “Sono davvero felice per questo rinnovo -riporta la Roma con una nota sul proprio sito ufficiale-, desidero ringraziare tutte le aree del club che mi hanno seguito in questo percorso: sentire la fiducia delle persone che lavorano qui è stato determinante per cambiare il corso delle cose e imprimere una nuova svolta alla mia carriera. Spero di riuscire a ripagare questa fiducia: andiamo a vincere!”.

Foto: twitter Roma