Karsdorp non si presenta al raduno della Roma nonostante fosse convocato: è rottura definitiva

Rick Karsdorp non si è presentato a Trigoria per la ripresa degli allenamenti con la Roma, nonostante fosse regolarmente convocato, anche dopo le schermaglie con Mourinho dei giorni scorsi. È in forte dubbio, dopo gli avvenimenti dei giorni scorsi, anche la sua presenza per la tournée in Giappone.

A questo punto si arriverà a un muro contro muro tra il giocatore e il club, dopo quanto accaduto nelle scorse settimane.

Foto: twitter Roma