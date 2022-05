Karsdorp: “Non mi interessa che la gente dica che questa coppa non è la Champions. È un grande successo”

Il grande ex della finale, Rick Karsdorp, ha espresso tutta la sua gioia a Sky Sport: “È dura giocare contro la tua ex squadra, pensavo sarebbe stato facile, ma non è stato così. Era importantissimo per tutti noi vincere stasera perché in pochi avevano già vinto qualcosa. È il primo titolo che vinciamo in Europa e vogliamo festeggiare oggi e domani, non mi interessa che la gente dica che questa coppa non è la Champions, ma io me ne frego e penso che sia un grande successo”.

FOTO: Twitter Roma