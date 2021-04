Karsdorp: “Negli ultimi anni ho giocato poco, ora sto tornando ai miei livelli. L’Ajax ci presserà molto”

Intervenuto in conferenza stampa, il terzino della Roma Rick Karsdorp, ha parlato dell’importantissima sfida di domani: “L’Ajax è una squadra che vorrà pressarci, vuole giocare con la palla e mi aspetto una pressione alta e tanto possesso palla. Sarà un match interessante. Negli ultimi tre anni non ho giocato molto, ora sto tornando sui miei livelli. Io all’Europeo? Questa domanda va fatta ad altri, io penso a giocare e continuare così. Ora penso alla Roma e non al’Europeo. Io come sento la partita da ex Feyenoord? La rivalità tra Ajax e Feyenoord è molto sentita, come Roma-Lazio, ma ora sono un giocatore della Roma. Mi aspetto una bella partita, come quella dell’andata. Vogliamo passare il turno“.

Foto: Twitter personale