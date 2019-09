Karsdorp minacciato dai tifosi del Feyenoord: “Non lo accetto, sono patetici”

Dopo due stagioni tormentate alla Roma, il terzino olandese Rick Karsdorp è tornato questa estate al Feyenoord, squadra che lo ha cresciuto nel proprio settore giovanile e poi visto sbocciare in prima squadra. Il classe ’95 si è detto subito felicissimo del suo ritorno, togliendosi subito qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della società giallorossa, eppure il suo rapporto con il club di Rotterdam sembra già essersi spezzato. Prima un diverbio con il tecnico Jaap Stam, vecchia conoscenza di Lazio e Milan, ora le minacce giuntegli dai suoi stessi tifosi dopo la sconfitta di Europa League per mano dei Glasgow Rangers, che hanno segnato il decisivo 1-0 proprio dopo aver vinto un contrasto con l’esterno 24enne. A VTBL, Karsdorp ha replicato aspramente a quanto accaduto sui social: “I fischi li posso anche capire. Se perdi, capisco la delusione dei tifosi e capisco che si punti il dito su di me se sbaglio. Grida, gesti, dito medio: va bene tutto, ma alla fine della partita ti vengo a parlare. Forse non lo devo fare , ma sono un ragazzo emotivo. Dopo che ho chiarito, per me è tutto finito. Ma i messaggi in posta con minacce non li accetto. Questi patetici ragazzi sono seduti con il loro cellulare a scrivere. Farebbero molto meglio a venire agli allenamenti e a dirmelo in faccia. Non che io voglia fargli qualcosa. Ma questa gente deve lasciare in pace la mia famiglia. Su di me possono dire tutto, ma non su la mia famiglia. Io spero che questa storia finisca. Sono tornato perché lo volevo tanto. Volevo indossare la maglia del Feyenoord. Sono veramente a terra“.

Foto: cheapsport.nl