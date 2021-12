Karsdorp: “Mi piaceva bere e uscire ma ora non succede più, Mourinho mi ha reso migliore”

Il terzino giallorosso Rick Karsdorp ha rilasciato un’intervista a ELF Voetbal: “Mourinho mi rende migliore. Mi piaceva bere e uscire ma ora non succede più. Il motivo per cui sono venuto a giocare all’estero, è stato proprio per il progetto della Roma. I tifosi? Dovrebbero supportare la squadra, a volte si viene fischiati con troppa fretta. Con gli infortuni non sono riuscito a dimostrare il mio valore per molto tempo, la gente ha iniziato a chiedersi se potevo sopportare il livello e se potevo ancora essere completamente in forma. Dopo il mio secondo periodo in Olanda sono tornato, determinato ad avere successo qui. Ha funzionato e sono diventato un titolare”.

FOTO: Twitter Roma