Karsdorp: “La Roma non si è fatta mai sentire. Forse non mi vogliono più”

Rick Karsdorp, laterale olandese di proprietà della Roma ma attualmente in prestito al Feyenoord, ha parlato ai microfoni dell’emittente NOS soffermandosi anche sul suo futuro: “Il mio futuro non sarà sicuramente qui al Feyenoord. Se alla Roma mi volessero ancora, io ci starei: voglio giocarmi le mie possibilità, lì sono stato spesso infortunato. Ma le partite in cui sono sceso in campo non ho fatto male. Dal momento del mio addio non si sono fatti sentire, né con me né col Feyenoord: questo può essere un segnale che non mi vogliono più”, le parole di Karsdorp.

Foto: Twitter ufficiale Roma