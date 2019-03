Il karma punisce Balotelli: prepara lo sfottò al PSG ma il Marsiglia perde 3-1

Chi la fa l’aspetti. Nel match vinto dal PSG per 3-1 contro il Marsiglia, Mario Balotelli aveva preparato una maglietta celebrativa in caso di gol. Il karma si è però vendicato con l’attaccante italiano visto la sconfitta della sua squadra e il gol che non è arrivato. Super Mario era pronta ad esultare con una maglietta raffigurante il volto di Rashford, giocatore del Manchester United che qualche giorno fa eliminò proprio i parigini dalla Champions League. A riportare questa indiscrezione il giornalista di Canal + France, Olivier Tallaron, sul proprio profilo Twitter.

Foto: The Sun