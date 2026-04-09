Karlstrom: “Modric? Troppo forte. Se Gattuso avesse fatto giocare Zaniolo, l’Italia sarebbe al Mondiale”

09/04/2026 | 12:30:51

Il centrocampista e capitano dell’Udinese, Jesper Karlstrom, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Modric? Troppo forte. Per me era l’esempio che guardavo nel Real, lo è ancora per tutti. Il Milan ha un bel centrocampo e una difesa attenta e organizzata. Le nostre partite con le big? Lo scorso anno non era così. Siamo cresciuti. Con le big mettiamo coraggio e la grinta giusta. Con le altre a volte manca un po’ di concentrazione. Recuperiamo Davis che è troppo forte. Guardi, io in nazionale gioco con Gyokeres, Isak, Elanga, campioni. Ma Davis non è affatto inferiore. Con Zaniolo forma davvero una bella coppia. Se Gattuso avesse fatto giocare Nicolò al playoff, al Mondiale ci sarebbe andata anche l’Italia. Vi serviva uno così. Gyokeres? Per me un amico da quando ero ragazzino. Veniamo dallo stesso club di Stoccolma, il Brommapojkarna. Ha la testa, il fisico, la fiducia in se stesso”.

Foto: sito Udinese