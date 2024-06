Karlsson: “Voglio rimanere a Bologna. Motta? Sono rimasto professionale”

Durante l’intervista concessa a Hallands Nyheter, l’esterno del Bologna, Jesper Karlsson, ha così parlato della sua prima stagione in rossoblu: “Ho avuto alcuni infortuni, la squadra ha fatto molto bene senza di me. Io poi stavo bene ma l’allenatore ha fatto le scelte che ha fatto. Io sono rimasto professionale, poi non posso dire molto di più. Io so quello che posso fare”.

Poi ha proseguito: “La situazione non è stata delle migliori. Non avevo fatto il precampionato con l’AZ perché mi avrebbero venduto. La cessione si era ritardata e mi ero fatto male alla coscia. Una volta arrivato a Bologna la stagione era già iniziata e aveva fatto una squadra che ha fatto bene, posso capire Thiago Motta. Voglio rimanere al Bologna. Non ho mai avuto il pensiero di andare via. Questo è ciò che ho pensato sempre e per cui mi sono sempre allenato”.

Foto: Instagram Bologna