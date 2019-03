Karius ancora nel tunnel e l’allenatore ammette: “C’è qualcosa che non va”

Le papere nella finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid, tormentano ancora Loris Karius. Il portiere non trova serenità nemmeno dopo il suo trasferimento in estate al Besiktas, tanto che nell’ultimo turno di campionato l’estremo difensore si è reso ancora una volta protagonista in negativo. Il tecnico Senol Gunes a fine gara ha dichiarato: “C’è qualcosa che non va in lui, anche a livello motivazionale. È così sin dall’inizio, non si è mai sentito realmente parte della squadra. È qualcosa che non siamo riusciti a risolvere e mi sento in parte in colpa”. L’ex Liverpool in 26 partite giocate con la maglia del club turco ha incassato 37 reti.

Foto: Espn.com