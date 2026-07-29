Karetsas al Borussia Dortmund, visite completate. Manca solo l’annuncio

29/07/2026 | 13:45:04

Karetsas dal Brugge al Dortmund, ci siamo. Il Borussia Dortmund sta per assicurarsi talento greco Konstantinos Karetsas per 33 milioni di euro. Il BVB ha completato le visite mediche del diciottenne trequartista del Genk in vista dell’annuncio ufficiale. L’operazione dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime 24-48 ore, segnando l’ennesimo investimento del Dortmund su giovani talenti di alto livello. Lo riportano varie fonti dal Belgio e tedesche. Non sarà dunque in Italia il futuro di Karetsas, accostato senza successo anche al Milan di Amorim.

foto sito genk

