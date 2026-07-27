Karetsas, accordo in vista tra Borussia Dortmund e Genk

27/07/2026 | 12:45:03

Cresce la fiducia intorno al talento Kostas Karetsas. Il centrocampista greco è ottimista sul fatto che Borussia Dortmund e KRC Genk raggiungeranno un accordo nelle prossime ore. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva, con entrambi i club impegnati a chiudere l’affare. Di Karetsas si era parlato anche in ottica Milan per sostituire Rafa Leao, destinato a lasciare i rossoneri durante la corrente sessione di calciomercato. L’affare Karetsas dovrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 35 milioni di euro, come riporta Sacha Tavolieri.

foto sito genk