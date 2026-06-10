Karanka (d.t. Spagna): “Lamine? Vedremo qual è il momento migliore per il suo ritorno”

10/06/2026 | 18:59:04

Il direttore tecnico della Nazionale spagnola Aitor Karanka, ha parlato ai media per fare il punto della situazione della squadra. Queste le sue parole:

“Noi favoriti? La pressione è naturale. Tutti vogliono vincere. Quando tutti ti considerano il favorito, significa che le cose sono state fatte bene, ma bisogna farle molto bene perché ci sono molte squadre in lizza per vincere la Coppa del Mondo. Lamine? Vedremo qual è il momento migliore per il suo ritorno. Siamo in contatto con il Barça per garantire la massima trasparenza. Abbiamo parlato con lo staff medico del Barça e il benessere del giocatore sarà sempre la loro priorità”.

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