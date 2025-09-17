Karamoh, visite mediche con il Porto. Ritrova Farioli dopo 4 anni

17/09/2025 | 17:51:20

Yann Karamoh sta per iniziare una nuova avventura all’estero, l’ex Inter e Torino sta per firmare con il Porto. Secondo O Jogo, Yann Karamoh si trova in queste ore a Porto, dopo essere atterrato alle 15 per poi avviarsi verso il centro sportivo per visite mediche e firma. Il francese firmerà un contratto di un anno. 27 anni, Karamoh lo scorso luglio ha salutato il Torino dopo l’esperienza nella quale ha raccolto 65 presenze, segnando 5 reti. Karamoh ritroverà Francesco Farioli, che lo ha allenato quattro stagioni fa in Turchia al Fatih Karagumruk.

Foto: X Torino