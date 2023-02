Karamoh spaventa il Franchi, ma la Fiorentina vola in semifinale: 2-1 firmato Jovic e Ikoné

La Fiorentina soffre nel finale, ma vola in semifinale di Coppa Italia: 2-1 al Torino, decidono Jovic e Ikoné ma Partono bene i granata che sfiorano il vantaggio, prima, con Ricci e, successivamente, con il colpo di testa di Schuurs. Reagiscono subito gli uomini di Italiano che alzano il baricentro e provano a prendere in mano la partita. E l’occasione più grande per i viola arriva al 19′, quando Mandragora centra il palo con una conclusione dal limite dell’area. Per un’occasione viola, c’è la risposta del Toro. Infatti, al 25′ arriva l’occasione granata con Sanabria ma Terracciano è bravo a respingere il tentativo del centravanti. L’ultima occasione della prima frazione di gioco, però, è dei viola con Nico Gonzalez che ci prova da fuori area, ma Milinkovic-Savic è attento e respinge la conclusione dell’argentino. Nella ripresa partono meglio i viola che sfiorano subito il vantaggio con Kouamé, che spreca un ottimo passaggio di Jovic. Sarà proprio il serbo, pochi minuti dopo, a portare i viola in vantaggio con un grande colpo di testa sul cross del connazionale Terzic. La Fiorentina prova a gestire il vantaggio, Italiano inserisce i muscoli di Amrabat per gestire il vantaggio (beccato con qualche fischio al momento dell’ingresso al campo). Al 85′ arriva l’occasione per i granata di tornare in pareggio, ma Miranchuk non trova la porta a pochi passi. E pochi minuti dopo, al 90′, la Fiorentina trova il gol del 2-0 con Ikoné. Ma la partita è tutt’altro che finita. I viola potrebbero trovare anche il terzo gol, ma la traversa ferma Cabral, ma a trovare la via del gol saranno i granata con Karamoh che colpisce in contropiede una Fiorentina sbilanciata. Ma la reazione del Toro è tardiva, termina 2-1 al Franchi. La Fiorentina vola in semifinale di Coppa Italia per il secondo anno consecutivo, dove troverà la vincente tra Roma e Cremonese.

Foto: Instagram Fiorentina