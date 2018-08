Karamoh-Parma, partita sempre aperta

Dopo averla preannunciata, noi – a differenza di altri – non l’avevamo mai spenta, la pista che può portare Yann Karamoh al Parma. Ieri sera vi avevamo parlato da ultimo delle resistenze dell’esterno offensivo francese, voglioso di giocarsi le sue carte alla corte di Spalletti malgrado il sovraffollamento nel reparto tra i vari Perisic, Keita, Politano, Candreva, senza contare Lautaro Martinez. L’Inter, dal suo canto, lo manderebbe volentieri in Emilia per una stagione da probabile protagonista, Karamoh continua a riflettere. Partita sempre aperta, situazione da seguire in queste ultime ore di mercato.

Foto: Instagram Karamoh