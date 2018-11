Karamoh: “L’Inter crede in me, non vuole ripetere l’errore fatto con Coutinho”

Yann Karamoh, attualmente in prestito al Bordeaux ma di proprietà dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sud Ouest soffermandosi anche sul suo futuro: “All’Inter mi vedono come un giocatore della nazionale francese tra qualche anno. Pensano che abbia un grande potenziale e non vogliono commettere lo stesso errore fatto con Philippe Coutinho qualche tempo fa. Prima di trasferirmi al Bordeaux ho parlato con tutto lo staff nerazzurro e mi hanno detto che potevo partire, ma mi avrebbero tenuto il posto perché credono in me”.

Foto: Instagram personale Karamoh