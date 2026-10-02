Karamoh: “Insigne lo utilizzavo sempre nei videogiochi. Corradi è un uomo vero”

02/10/2026 | 14:00:04

Intervistato da Tuttosport, Yann Karamoh ha parlato della sua nuova avventura alla Sampdoria: “Sto meglio di prima. Mi sono allenato bene. Ho passato troppo tempo fuori. Queste settimane mi stanno aiutando a rientrare passo dopo passo. Ho attraversato un momento difficile per me. Il mio obiettivo è quello di tornare a giocare. Per questo sono felice di essere qui. È stato facile parlare coi miei compagni. Ho trovato giocatori cordiali, che mi hanno aperto la porta. Capisco l’italiano. Ho trovato ragazzi concentrati sul campo. Un gruppo che vive bene. Corradi? Un uomo vero, un allenatore che parla e aiuta ogni giocatore. Ha una sua idea di gioco come tutti i tecnici. Io sono al suo servizio. Mi sta dando il tempo di rientrare senza pressione. Insigne? Quando ero ragazzino lo prendevo sempre a Fifa, ai videogiochi. Un giocatore importante, ha esperienza e qualità enormi. Un uomo umile, è un esempio. Un po’ come Thiago Silva che ho conosciuto al Porto. Stesso livello”.

foto sito sampdoria