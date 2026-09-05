Karamoh alla Sampdoria: trattativa in chiusura

05/09/2026 | 16:02:24

Come anticipato da Il Secolo XIX Yann Karamoh è sempre più vicino alla Sampdoria. Vecchia conoscenza del campionato italiano, fu l’Inter a portarlo in Serie A dopo averlo prelevato dal Caen. Poi le esperienze con le maglie di Parma (due stagioni) e tre anni a Torino sponda granata. Negli ultimi due anni ha giocato al Porto, prima della risoluzione del contratto con i Dragoes. Adesso per lui stanno per aprirsi le porte della Serie B.