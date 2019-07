Karamoh a Collecchio: la lunga rincorsa del Parma (da gennaio) sta per finire

Circa un’ora fa Karamoh è arrivato a Collecchio, come certificato da alcune foto, accompagnato dal suo agente. Ha incontrato Pietro Pizzarotti, presidente del Parma, e altri dirigenti del club. La lunga rincorsa del Parma (che vi avevamo raccontato in esclusiva a gennaio) sta per finire. Mancano soltanto gli ultimi dettagli con l’Inter, nel frattempo Karamoh ha visitato le strutture, l’obiettivo è quello di aggregarlo al gruppo in partenza per il ritiro lunedì prossimo.

Foto: Instagram personale Karamoh