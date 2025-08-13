Ufficiale: Karabec è un nuovo giocatore del Lione

13/08/2025 | 13:00:01

“Adam Karabec in prestito con opzione di acquisto fino a fine stagione. L’Olympique Lione annuncia l’arrivo di Adam Karabec, proveniente dallo Sparta Praga, con la formula del prestito oneroso di 0,3 milioni di euro fino al 30 giugno 2026. Il prestito prevede un’opzione di acquisto fissata a 3,5 milioni di euro, con bonus fino a 0,8 milioni, oltre a una percentuale aggiuntiva del 15% su un’eventuale futura rivendita. Nato a Praga, Adam Karabec si è rapidamente affermato come uno dei centrocampisti più promettenti della sua generazione in Repubblica Ceca, conquistando il titolo di miglior giovane calciatore nel 2020. Nella scorsa stagione, in prestito all’Amburgo in 2. Bundesliga, il centrocampista di 1,87 m ha disputato una stagione di alto livello con 31 partite giocate, 3 gol segnati e 7 assist forniti. A soli 22 anni, il nazionale ceco Under 21 vanta già una solida esperienza in campionato e nelle competizioni europee, dove ha affrontato anche il Lione nella fase a gironi di Europa League 2021/2022. L’Olympique Lione è lieto di accogliere Adam Karabec, le cui qualità fisiche e tecniche andranno a rinforzare la squadra per sostenere pienamente le ambizioni in Ligue 1 e in Europa League”.

Foto: sito Lione