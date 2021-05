Kanté: “Questa vittoria è il risultato di tanti sforzi. Adesso voglio vincere gli Europei con la Francia”

N’Golo Kanté, dopo la vittoria della Champions con il Chelsea, è stato intervistato da RMC Sport. “Questo è il risultato di tanti sforzi ed è arrivato dopo le tante difficoltà avute in stagione. L’essere stato nominato Man of the Match della finale è un qualcosa di secondario. La cosa principale è il lavoro di tutto il gruppo. Tutto questo è orgoglio e gioia. Abbiamo lottato e sofferto e questa è la ricompensa. Il Pallone d’Oro? No, adesso assaporiamoci questa Champions League e poi mi concentrerà sugli Europei sperando di poterli vincere con la Francia”.

FOTO: Twitter Chelsea