Kanté può tornare in Europa: il Fenerbahçe fa sul serio

13/01/2026 | 19:30:26

N’Golo Kanté potrebbe presto tornare in Europa. Secondo quanto riporta Footmercato, il centrocampista francese sarebbe aperto a firmare con il Fenerbahçe, con il quale si sono già svolte le prime trattative. Attualmente impegnato in Arabia Saudita, Kanté sarebbe aperto all’idea di tornare in Europa. L’ex Leicester e Chelsea, oggi 35enne, avrebbe ricevuto una proposta contrattuale da parte del club del Bosforo di due anni e mezzo. Riflessioni e valutazioni in corso, ma sono ore decisive per il futuro del centrocampista francese, che spera di trovare spazio tra i convocati della Francia per i Mondiali.

Foto: Instagram Kante