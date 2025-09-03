Kante, Paris FC e Monaco hanno tentato di riportare il centrocampista in Francia

03/09/2025 | 10:15:15

Vive da due anni in Arabia, ma a 34 anni, N’Golo Kante farebbe gola a tantissime big d’Europa. Paris FC e Monaco hanno pensato di riportare in terra natia il centrocampista ma l’affare non si è mai concretizzato. A riportare la notizia è il quotidiano francese “L’Equipe” che ha svelato i dettagli di una trattativa imbastita, ma mai del tutto decollata. Secondo quanto riportato, il proprietario del Paris FC, Antoine Arnault, era personalmente sceso in campo per intavolare la trattativa, ma il muro dell’Al Ittihad è stato invalicabile. Il club arabo avrebbe, infatti, alzato le richieste. Dopo Olivier Giroud, Paul Pogba e Florian Thauvin, svanisce il sogno di riportare in Ligue 1 un altro campione del mondo 2018.

N’Golo Kanté-twitter-chelsea-