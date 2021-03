La Francia in vista delle prossime gare di qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022 contro Kazakistan e Bosnia-Erzegovina perde N’Golo Kanté, il mediano infatti riportato una piccola lesione alla coscia sinistra e ha lasciato il ritiro della Nazionale. Il sito ufficiale della Federazione transalpina riporta che il giocatore del Chelsea non verrà sostituito.

Foto: scoopnest