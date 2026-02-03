Kanté e En-Nesyri: gli affari si sono sbloccati. Ecco perché

03/02/2026 | 23:32:20

Nuovo ribaltone riguardante le trattative per Kanté ed En-Nesyri: sembrava tutto saltato, invece si stanno concretizzando le trattative con Fenerbahce e Al Ittihad. Come raccontato da Gianluigi Longari, sembrava saltato il passaggio di En-Nesyri all’Al Ittihad con i documenti che non consegnati nei tempi previsti dal regolamento, ma la FIFA ha consentito al club arabo di tesserare l’attaccante che era stato cercato dalla Juventus e sarà chiamato a sostituire Benzema in Arabia. Per quanto riguarda Kanté, svincolato dall’Al Ittihad, si è sbloccata la trattativa con il Fenerbahce, con il calciomercato turco che è ancora aperto e dunque è ancora possibile depositare la documentazione.

Foto: Instagram en-nesyri