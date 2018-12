Kanté: “City fortissimo, ma noi non ci siamo mai arresi. Sono contento perché…”

N’Golo Kante, centrocampista del Chelsea, ha parlato ai microfoni di BT Sport commentando la straordinaria vittoria contro il Manchester City di Pep Guardiola per 2-0: “Il City è fortissimo, abbiamo sofferto insieme, ma non ci siamo arresi e abbiamo segnato i due gol. La cosa più importante è dare il massimo in campo. Sono contento perché con il mio gol ho aiutato la squadra al raggiungimento del risultato. Ora siamo consapevoli della nostra forza e dobbiamo continuare su questa strada”.

Foto: Chelsea Twitter