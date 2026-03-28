Kantè: “Cherki ha una qualità sopra la media. Ha un grande futuro davanti”

29/03/2026 | 00:00:39

N’ Golo Kantè ha parlato di Cherki in conferenza stampa: “Personalmente, è un giocatore che sto scoprendo perché prima della convocazione in nazionale non lo conoscevo. È un giocatore di grande qualità, uno che fa la differenza, con una tecnica sopra la media. Avendo avuto modo di conoscere i giocatori dell’ultima nazionale, che sono ancora in squadra, si può notare che ha un futuro molto promettente, spero. Cosa mi colpisce di lui? La sua tecnica, la sua capacità di uscire da certe situazioni e la sua capacità di essere decisivo”.

Foto: Instagram Kante

