Kanoute illude il Palermo nella notte più difficile, poi il pari di Pecorino

Un derby della Sicilia particolare, mai visto prima. Tra Palermo e Catania finisce 1-1 dopo un pre-partita bollente. I rosanero, in un momento complicato, sono riusciti a strappare un punto importantissimo grazie anche al vantaggio iniziale di Kanoute arrivato nel primo quarto d’ora del match. Con una panchina inesistente per Boscaglia, con il solo secondo portiere, gli etnei sono riusciti a trovare il pareggio con Pecorino all’80’. Al triplice fischio, ennesimo pari per il Palermo che continua a non vincere.

Foto: twitter Palermo