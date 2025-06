Kang (presidente Lione): “Entriamo in un momento critico per l’OL. Sono pronta a guidare il club verso il futuro”

30/06/2025 | 10:15:38

L’Olympique Lione apre ufficialmente un nuovo capitolo della sua storia: Michele Kang, imprenditrice americana di 66 anni, è stata nominata presidente del club, succedendo a John Textor, che lascia l’incarico e il consiglio d’amministrazione. La nomina è stata confermata lunedì e segna l’inizio di una fase cruciale per il futuro dell’OL. Nel suo primo intervento da presidente, pubblicato sul sito ufficiale del club, Kang ha espresso riconoscenza verso il suo predecessore: “Entriamo in un momento critico per l’OL e voglio ringraziare John per il suo impegno e la visione che ha permesso al club di entrare nella famiglia Eagle Football. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con Michael (Gerlinger, nuovo direttore generale), con il team dirigenziale e con il consiglio d’amministrazione per supportare il club”

Foto: sito Lione