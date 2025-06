Kang-In-Lee: “Non so se il mio futuro sarà ancora al PSG”

10/06/2025 | 22:30:40

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Paris Saint-Germain e della Corea del Sud, Kang-in-Lee ha così parlato del suo futuro: “Onestamente non so cosa succederà, non so se il mio futuro sarà ancora al Paris Saint-Germain. Ma che io sia al PSG, in un altro club o con la nazionale, cercherò sempre di dare il meglio di me stesso, di mantenermi in forma e di essere utile alla squadra”,

Foto: twitter psg