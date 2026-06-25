Kang-in Lee: “Deluso per la prestazione. Speriamo la fortuna ci assista”

25/06/2026 | 13:13:27

Kang-in Lee non nasconde la sua delusione, dopo la sconfitta con il Sudafrica. Adesso per la Corea del Sud la qualificazione dipenderà dai risultati degli altri campi. Ecco le parole del giocatore del PSG: “Sono deluso per la sconfitta e per la mia prestazione. Devo riflettere molto su questa performance e cercare di migliorare. Spero che la fortuna sarà dalla nostra parte per i prossimi due o tre giorni. Potremmo dover giocare un’altra partita, dobbiamo dare il meglio di noi stessi e prepararci con attenzione, affinché questo tipo di situazione non si ripeta più. I tifosi ci hanno dato un sostegno incredibile e, nonostante molte difficoltà, ci hanno incoraggiato fino alla fine. Mi dispiace davvero di non essere riuscito a vincere nonostante tutto“.

Foto: Facebook Mallorca