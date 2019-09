Kanerva, ct della Finlandia: “Non firmo per un pari con l’Italia”

Alla vigilia della sfida contro la Nazionale di Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa Markku Kanerva, commissario tecnico della Finlandia. Queste le sue dichiarazioni: “Le proverò tutte per vincere la partita. Contro l’Italia un pareggio sarebbe un risultato positivo, ma se avessimo la possibilità di fare 3 punti e poi dovessimo pareggiare non ne sarei contento, perciò non firmerei per un solo punto. Sul sistema di gioco abbiamo diverse possibilità, ma probabilmente affronteremo la gara con un approccio difensivo. Gli azzurri contro l’Armenia hanno iniziato male, ma poi hanno avuto la forza di recuperare e di vincere l’incontro. Pukki sta bene e sta segnando molto, ora sta giocando davvero alla grande. Come capitani normalmente ci sono Tim Sparv e Lucas Hradecky, domani si vedrà“.

Foto: sito ufficiale Finlandia calcio