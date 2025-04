Kane verso il primo titolo: “Sarebbe fantastico. Impedirebbe di dire che non ho mai vinto”

Primo match point in favore del Bayern Monaco per sollevare al cielo il suo trentaquattresimo campionato nazionale. Sarebbe il primo trofeo sollevato in carriera per Harry Kane, che interromperebbe quella fastidiosa nomea di perdente che lo ha sempre accompagnato nel corso della sua carriera: “Sarebbe fantastico! Forse impedirebbe ad alcuni di parlare del fatto che non ho ancora vinto un titolo”, ha detto lo stesso centravanti inglese in un’intervista ad Absolut Fußball. “Se ci riusciremo, ci sarà una grande festa. Tuttavia, l’attenzione sarà poi rivolta al prossimo obiettivo. Nel calcio c’è sempre qualcosa in più da fare. In questo momento, però, l’attenzione di tutti è rivolta solo sul campionato”.

Kane è poi tornato anche sulla delusione per l’eliminazione in Champions League, avvenuta ai quarti di finale contro l’Inter: “Si resta sempre delusi dopo una sconfitta del genere. Anche se abbiamo dato il massimo, non siamo riusciti ad arrivare in finale nel nostro stadio. So che i tifosi ci sosterranno sempre. E sono fiducioso che torneremo più forti anche in Champions League”.

Foto: Instagram Kane