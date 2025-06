Kane: “Tifo Boca? Ci siamo sentiti come in trasferta”

21/06/2025 | 16:00:40

Il Bayern Monaco ha inferto un duro colpo alle aspirazioni del Boca Juniors nel Mondiale per Club, battendolo per 2-1 all’Hard Rock Stadium di Miami nella seconda giornata del Gruppo C. Strappato il pass per gli ottavi di finale con una partita d’anticipo rispetto alla sfida contro il Benfica. Al termine della sfida, il centravanti inglese ha così parlato: “Grande prestazione dei ragazzi. Sapevamo di venire in un ambiente ostile, le alte temperature hanno reso tutto più complicato”, ha esordito ai microfoni di DAZN.

Poi spazio alla cornice degli spettatori Xeneizes: “Oggi è stato un grande passo contro una grande squadra, ci siamo sentiti come in trasferta. È una vittoria importante, ma non è ancora finita”, ha dichiarato a ESPN. “Sapevamo che sarebbe stata dura, ma è stata un’esperienza incredibile. C’erano i tifosi del Boca, ma anche quelli del Bayern che hanno cercato di sostenerci il più possibile, anche se quelli del Boca hanno fatto molto rumore, per noi è stato davvero difficile. Per questo questa vittoria è speciale, ringrazio i tifosi per questa grande esperienza”.

Foto: Instagram Bayern