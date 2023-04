Kane su Conte: “Grande uomo, sempre coerente. Avevamo un grande rapporto”

Il capitano del Tottenham, Harry Kane, ha così parlato di Antonio Conte dopo l’addio alla panchina degli Spurs: “Non voglio tornare su quello che ha detto, ma eravamo tutti molto delusi dopo una partita che avremmo dovuto vincere e che invece abbiamo pareggiato facendoci rimontare in quel modo. Conte è un grande uomo, in quel momento le sue emozioni sono venute fuori, ma lui è fatto così e in questo è sempre stato coerente. Io e lui avevamo un grande rapporto e mi dispiace che per un motivo o per l’altro non sia potuto continuare. Gli auguro ovviamente il meglio per la sua prossima avventura, e nel frattempo io e gli altri giocatori continueremo a lottare seguendo Cristian Stellini per raggiungere l’obiettivo che ci siamo dati”.

Foto: Twitter Tottenham