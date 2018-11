Kane: “Stiamo facendo del nostro meglio. Non c’è nessuno che vuole vincere più di noi”

Harry Kane, attaccante del Tottenham, ha parlato in vista della partita di domani sera tra gli Spurs e l’Inter in Champions League. A seguire le sue dichiarazioni riportate da Tuttosport: “La gente ha la propria opinione su questa squadra e su quello che dovremmo fare. Ma non c’è nessuno che vuole vincere di più di noi giocatori, stiamo facendo del nostro meglio. Noi dobbiamo concentrarci sul campo e non pensare a chi parla di quanto denaro spendiamo. Quello è fuori dal nostro controllo”.

Foto: ibtimes.com