Kane sostituito al 20esimo per un problema alla caviglia: dal Pallone d’Oro ancora a secco con il Bayern

20/11/2026 | 21:21:19

Preoccupazione in casa Bayern Monaco. Nel corso della partita di Bundesliga contro il Colonia, la prima dal ritorno di Vincent Kompany dopo il malore accusato in allenamento, Harry Kane è stato costretto al cambio al 20esimo minuto. Il centravanti inglese ha riportato un problema alla caviglia in seguito a un tackle, del tutto involontario, con Joel Schmied. Sostituto anche a scopo precauzionale, il numero 9 si è diretto immediatamente negli spogliatoi. Dalla conquista del Pallone d’Oro, lo scorso 26 ottobre, lo score di Kane con i bavaresi si è inceppato. In quattro partite tra Bundesliga e Champions League, infatti, è rimasto a secco, sbagliando un rigore contro il Borussia Dortmund, pur servendo quattro assist. Con l’Inghilterra, invece, ha trovato la via della rete in entrambe le partite di Nations League.

Foto: Instagram Kane