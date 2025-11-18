Kane: “Scelsi il Bayern per Tuchel. E’ importante averlo ora come CT, con lui ho un gran feeling”

18/11/2025 | 21:24:50

Harry Kane, stella del Bayern Monaco e capitano della Nazionale inglese, ha parlato alla Bild del suo rapporto con Thomas Tuchel, che ora ha come CT della Nazionale inglese.

Queste le sue parole: “Tuchel? Ha una personalità e un carisma che ricordano quelli dei grandi commissari tecnici inglesi. E questo è fondamentale quando ci si prepara a un torneo importante. Con lui ho un grande feeling. È stato la ragione principale per cui ho scelto il Bayern qualche anno fa. Amo la sua energia, il suo modo di intendere il gioco e ciò che voleva costruire. Fin dal nostro primo incontro si è creata una sintonia immediata che mi ha fatto capire di essere sulla strada giusta”.

Foto: Instagram personale