Kane: “Scegliere il Bayern Monaco è stata una delle decisioni migliori della mia vita”

25/11/2025 | 22:00:24

Kane ha parlato così in conferenza stampa tornando sulla sua decisione di trasferirsi al Bayern Monaco: “Trasferirmi in Baviera è stata una delle decisioni migliori della mia vita. Mi sto godendo ogni momento: la nuova lega, le notti europee, la Bundesliga, le diverse culture. Questo percorso mi ha aiutato a crescere e migliorare. Sono aperto a restare qui a lungo: siamo una delle migliori squadre d’Europa e non c’è altro club in cui vorrei giocare. Ho ancora 18 mesi di contratto, e sono felice”.

Foto: Instagram Kane