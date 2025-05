Kane rompe la maledizione: la Bundesliga è il primo titolo in carriera per il bomber inglese

04/05/2025 | 20:17:04

Sembrava una maledizione, alla fine è arrivato il primo titolo in carriera per un fenomeno come Harry Kane. L’asso del Bayern Monaco, vince la Bundesliga con i bavaresi. Anche quest’ultimo trofeo sembrava una maledizione. Ieri infatti, fu virale la scena in cui Kane, al 90′, in tribuna a Lipsia, fosse sceso in panchina a festeggiare, ma il gol del 3-3 del Lipsia al 96′ aveva rinviato la festa al Bayern. Solo di 24 ore però. Il pareggio del Bayer Leverkusen di questo pomeriggio fa finalmente gioire il Bayern e anche per Kane, maledizione scacciata. La fama di eterno secondo, sfortunato, perdente, è finalmente alle spalle. Kane infatti aveva perso le due finali europee con la nazionale inglese, con il Tottenham una finale di Champions. Approdato nel 2023 al Bayern, nella stagione 2023-24, dopo 11 anni, i bavaresi perdevano la Bundesliga, vinta dal Bayer Leverkusen per la prima volta nella storia. Insomma, la fama di perdente, sfortunato, si era amplificata. Ora anche lui può festeggiare il suo primo titolo in carriera.

Foto: sito Bayern