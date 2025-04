Kane: “Ritorno al Tottenham? Sono molto felice al Bayern, qui competo al massimo ogni anno”

Durante l’intervista concessa a ESPN, il centravanti del Bayern Monaco, Harry Kane, ha così parlato del suo futuro, spegnendo i rumors su un suo ritorno al Tottenham: “Sono molto felice al Bayern Monaco. Abbiamo una squadra fantastica, uno staff tecnico fantastico. Voglio giocare al livello più alto possibile. E con il Bayern, è il più alto livello possibile”.

Poi ha proseguito: “Non penso a un altro campionato o a un altro club, quando si tratta di calcio, seguo la corrente migliore, e in questo momento è rappresentata dal Bayern Monaco. Tottenham? Ho avuto alcuni anni davvero grandiosi lì, ma non regolarmente, non anno dopo anno. Tutti questi fattori giocano un ruolo. Il Bayern è considerato uno dei più grandi club al mondo, ed è emozionante giocare per loro”.

Foto: Instagram Kane