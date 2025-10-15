Kane: “Ritorno al Tottenham? Sono felice al Bayern, ma la vittoria in Europa League è stata fantastica”

15/10/2025 | 16:20:08

Harry Kane in una intervista concessa a Daily Mail è tornato a parlare della possibilità di vestire la maglia del Tottenham ancora una volta: “Non ne sono sicuro. Sono molto felice qui a Monaco, ma non sto pensando al resto. È stato fantastico vederli vincere un trofeo quest’anno. Ho molti amici lì, inclusi giocatori e staff. Sappiamo tutti quanto abbiamo aspettato e quanto siamo andati vicini in passato. Quindi è stato davvero fantastico per tutti, per me, per la mia famiglia e tutti i soggetti coinvolti”.

Foto: Instagram Harry Kane