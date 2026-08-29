Kane: “Rinnovo con il Bayern Monaco? Ho 33 anni e sarà l’ultimo contratto importante. Discuteremo i dettagli”

29/08/2026 | 11:13:17

Harry Kane non ha trovato la via della rete nella cinquina rifilata dal Bayern Monaco allo Stoccarda nella prima di Bundesliga, ma ha contribuito, con l’immensa qualità e la pulizia nella manovra, al festival del gol all’Allianz Arena. Nel post partita, ha parlato del rinnovo, attualmente in fase di negoziazione con il club bavarese: “Il primo incontro è stato questa settimana. Ma queste questioni non si risolvono in una o due settimane. Ci saranno molte altre discussioni sui dettagli. I colloqui sono positivi – finora tutto bene. Continueremo a parlare nelle prossime settimane e poi vedremo cosa succede. Molte cose entrano in un contratto del genere: ho 33 anni – quindi questo potrebbe non essere il mio ultimo contratto, ma un grande ultimo contratto per me. Devo assicurarmi di essere felice e anche il club deve assicurarsi che sia felice. La cosa positiva è che non c’è panico da nessuna delle due parti. Al momento sono solo discussioni aperte – come per ogni contratto della mia carriera. Sono sicuro che arriveremo a un punto in cui entrambe le parti saranno soddisfatte. Spero che succeda”.

Foto: Instagram Bayern