Kane: “Prima di scoprire di aver vinto il Pallone d’Oro ero nervoso, mi batteva forte il cuore. Mai provato niente di simile”

31/10/2026 | 13:24:03

Il Pallone d’Oro 2026, Harry Kane, ha raccontato a France Football gli istanti prima di scoprire di aver vinto il prestigioso premio: “Ero nervoso. Il cuore mi batteva forte. È molto diverso dallo stress che si prova prima di una grande partita, quando sai di poter influenzare il risultato giocando bene o segnando. Lì, dovevo solo aspettare quel momento. Quando Ronaldo ha pronunciato il mio nome, tutte le emozioni sono arrivate in una volta: sollievo, felicità… Non sapevo davvero come reagire. Ero completamente sopraffatto. Non avevo mai provato niente del genere”.

Foto: Instagram Ballon d’Or