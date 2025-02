Kane preoccupa: in dubbio per la sfida contro l’Eintracht Francoforte

Non arrivano di certo buone notizie per Harry Kane. L’attaccante inglese, infatti, nel corso della gara contro il Celtic ha dovuto lasciare il terreno di gioco a causa di un problema fisico. Le sue condizioni non erano ottimali neanche alla vigilia del match, ma l’infortunio dell’inglese dovrebbe essere di lieve entità. Nonostante la prima risonanza effettuata abbia evidenziato un problema muscolare al polpaccio, bisognerà attendere ulteriori esami per saperne di più. Ciò che, però, più preoccupa il Bayern Monaco è la sfida di domenica contro l’Eintracht Francoforte per la quale Harry rimane in forte dubbio.

FOTO: Instagram Kane