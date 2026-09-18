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Kane: “Pallone d’Oro? Non amo parlare di me, raggiungere i 73 gol parla da sé, sono orgoglioso”

18/09/2026 | 11:11:11

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Uno dei favoriti alla vittoria del Pallone d’Oro è, senza dubbio, Harry Kane. Il centravanti del Bayern Monaco, con cui ha vinto la Bundesliga e la DFB Pokal nella scorsa annata, si è preso le copertine dei giornali per aver realizzato 73 gol tra club e Nazionale inglese in una singola stagione, diventando il secondo marcatore più prolifico in questa speciale classifica, alle spalle dell’irraggiungibile Leo Messi, autore di 82 gol in 69 partite nel 2011/12. In un’intervista concessa a Marca, l’Uragano è tornato sul piatto forte di questo periodo, il Pallone d’Oro: “Non mi è mai piaciuto parlare troppo di me stesso. L’unica cosa che direi è che la scorsa stagione è stata incredibile, sia a livello personale che di squadra. È stata di gran lunga la stagione migliore della mia vita. È vero che raggiungere 73 gol, la seconda cifra più alta nella storia, parla da sé. Ne sono estremamente orgoglioso. Posso solo ringraziare i miei compagni di squadra e tutti coloro che mi hanno aiutato a renderlo possibile. Ma il Pallone d’Oro non è nelle mie mani. Dipende dalle persone che votano. Dal mio punto di vista, la scorsa stagione è ormai passata. Ora sono concentrato su questa e non vedo l’ora di vedere cos’altro posso fare. So che si parlerà molto del trofeo fino a ottobre, perché è un grande obiettivo”.

Foto: Instagram Bayern