Kane: “Pallone d’Oro? E’ stata la mia migliore stagione in carriera. Ci credo, ma non dipende da me”

20/08/2026 | 14:05:38

Harry Kane e il Pallone d’Oro 2026. Di certo l’asso inglese è tra i candidati, e ammette di credere al trofeo individuale.

Alla Bild, l’attaccante ha così parlato: “È stata la mia migliore stagione, la 2025/26, sotto tutti i punti di vista, sia fisicamente che mentalmente, e in una grande squadra come il Bayern. Non dipende da me vincere il Pallone d’Oro. So che se ne parlerà molto fino a ottobre, ma non è qualcosa a cui penso. Posso solo dire che la stagione 2025/26 è stata di gran lunga la migliore della mia vita. Il Pallone d’Oro è un premio straordinario, ma io sono già concentrato su quello che ci aspetta quest’anno e sulla finale di Supercoppa di sabato”.

Foto: Instagram Kane