Kane nella storia: è il primo inglese ad andare in doppia cifra (stagionale) di gol in Champions

Serata storica per Harry Kane e il calcio inglese. L’attaccante del Bayern, con la rete contro il Bayer Leverkusen, ha centrato quota 10 in Champions League. E’ il primo inglese a raggiungere la doppia cifra stagionale di gol in Champions. Lo stesso Kane, anche in passato, non aveva mai fatto più di 8 gol, così come Alan Shearer nel Newcastle nei primi anni 2000. Shearer ha il record di 11 gol, per un bomber inglese, ma in Coppa Uefa nel 2005.

Foto: sito Bayern